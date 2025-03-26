Центр современного искусства «СОПКИ.21А» приглашает на просмотр фильма «Деревня вдов»

В рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» 27 марта в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится показ фильма «Деревня вдов».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, фильм рассказывает о подвиге жителей заполярного села Варзуга, основанного в 1466 году, все мужчины которого ушли на фронт в 1941-1942 годах. В память о них в Варзуге сегодня — единственный в России народный памятник, где на фотографиях рядом с мужчинами – портреты их вдов, которых в селе осталось 29. И, говорят в селе, ни одна больше замуж так и не вышла.

В фильме использованы народные песни в исполнении женского хора села Варзуга.

Автор сценария и продюсер Ольга Матрисова, режиссёр Мария Смелкова.

Вход свободный по предварительной регистрации на vk.cc/cJWW1m

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Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457289129%2F8d3bbb426d56ffd19e