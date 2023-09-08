Центр современного искусства «СОПКИ.21А» проводит «Фотодень»

Очередное захватывающее событие ожидается в Центре современного искусства «СОПКИ.21». В галерее центра 16 сентября будет проводиться «Фотодень».

Как пишет vk.com/21aart, «Фотодень» - это короткие потоковые съёмки. На каждую модель будет отведено по 20 минут, чтобы сделать фотографии. От участников мероприятия потребуются: прекрасное настроение, одежда, подобранная в нейтральных тонах, лёгкий макияж (девушкам), причёска любая, какие-то любимые предметы декора можно прихватить с собой (например, книга).

«Фотодень» - это идеальная возможность запечатлеть свои эмоции и погрузиться в мир искусства через объектив камеры, считают организаторы мероприятия, и напоминают правила его проведения - выделено всего 12 мест (на каждые 4 человека по одной площадке): 13.00 - площадка для фотосессии «Зал искусств»; 15.00 - площадка для фотосессии «Зал Русская Арктика» и 17.00 - площадка для фотосессии «Центр современного искусства «21А».

Фотографом будет начинающий специалист в этой сфере Виктория Алёшичева. (12+)

Записаться можно по телефону 45-33-57 или в сообщениях в группе «ВК».

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457241034%2Falbum-196983427_00%2Frev