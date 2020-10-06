Центр современного искусства в Мурманске начал свою работу с лекции театрального режиссера Виктора Вилисова

Центр современного искусства «21а» в Мурманске начал свою работу. Первым мероприятием Центра стала перформативная лекция Виктора Вилисова.

Виктор Вилисов – театральный блогер, режиссёр, автор книги «Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили», куратор театральных постановок, лауреат Премии Сергея Курёхина и премии журнала «Собака.ру». Вместе с ним слушатели лекции порассуждали о том, как меняется искусство постановки спектаклей сегодня, что происходит с театральным искусством в регионах и как театр может сделать нашу повседневную жизнь счастливее. Ответы на эти вопросы – в видеозаписи лекции, которая доступна для просмотра на «Youtube».

Лекция состоялась в рамках проекта «Школа критики», организованного Мурманской областной научной библиотекой и неформальным творческим объединением молодёжи «Полярный день» при поддержке регионального Минкульта. Цель проекта – научить юное поколение северян грамотно анализировать литературу, музыку и театральное искусство, спорить и обсуждать, обоснованно доказывать свою точку зрения.

Центр современного искусства создан на базе Мурманской областной научной библиотеки. Он призван привлечь индивидуальных авторов и креативные объединения к реализации творческих проектов в области литературы, музыкального творчества, театрального и изобразительного искусства, кинематографа, а также исполнительской и культурно-просветительной деятельности. Официальное открытие Центра состоится после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.