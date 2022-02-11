Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке обзавёлся своим пожарным депо

Начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров с рабочим визитом посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК». Во время встречи с генеральным директором ООО «Новатэк – Мурманск» Петром Обориным руководитель заполярного главка обсудил вопросы безопасности производства и осмотрел защитное сооружение, расположенное на территории центра.

Напомним, что в пос. Белокаменка идёт строительство первого в мире завода по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. К строительству ЦСКМС привлечено более 100 российских производителей, а часть выпускаемой высокотехнологичной продукции создана специально для данного проекта и не имеет аналогов в России.

Ещё одним поводом для посещения стал ввод в эксплуатацию пожарного депо по охране центра и прилежащей к нему территории.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4676999#group=group-1&photo=0