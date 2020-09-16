Центр трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии № 17 успешно выполнил ответственный производственный контракт

В Североморском кадетском корпусе появилось 50 комплектов новой мебели для спальных помещений общежития. Кровати металлические и прикроватные тумбочки по индивидуальному заказу учебного заведения изготовили на производственных мощностях Центра трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии № 17.

Кроме мебели на производстве ИК-17 был выполнен большой заказ на разнообразное вещевое имущество для североморских кадетов: форменную одежду и постельные принадлежности.

Это уже второй объёмный заказ от Североморского кадетского корпуса. И он также, как и предыдущий заказ, был выполнен центром трудовой адаптации в срок, и качество поставленных изделий не вызвало никаких нареканий со стороны заказчика.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, исполнение контрактов с кадетским корпусом позволило Центру трудовой адаптации ИК-17 привлечь к оплачиваемому труду 50 осужденных.