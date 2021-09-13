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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.21 10:00

Центр управления регионом и уполномоченный по правам человека в Мурманской области договорились о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов и руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев договорились о взаимодействии.

В частности, планируется обмен информацией по возможным фактам несоблюдения прав граждан.  ЦУР готов предоставлять аналитические материалы при подготовке ежегодных докладов уполномоченного. Помимо аналитического обеспечения деятельности, предусмотрено и правовое просвещение населения.

«Сообщения, которые поступают от северян через различные каналы: портал «Наш Север», социальные сети, стекаются в Центр управления регионом, который обеспечивает централизованный контроль их рассмотрения. Уверен, что прямое взаимодействие с региональным омбудсменом позволит ускоренно реагировать на сообщения», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, здравоохранение, социальная защита населения, образования, воинская служба – с вопросами по этим темам к уполномоченному по правам человека в Мурманской области северяне обращаются наиболее часто. Сейчас добавился еще блок вопросов по соблюдению избирательных прав граждан на предстоящих сентябрьских выборах. Центр управления регионом готов передавать сигналы по этой теме, которые могут потребовать вмешательства в ситуацию Михаила Шилова.

«В моей работе самое главное – оперативное решение вопросов, которые задают жители нашего региона, в том числе и в соцсетях, а самая оперативная информация поступает в ЦУР. И если мы объединим усилия, то для жителей Мурманской области это будет очень полезно. Для людей очень важно получить помощь здесь и сейчас», – отметил Михаил Шилов.

Первая аналитическая справка, подготовленная ЦУР, уже передана Михаилу Шилову. Помимо прочего, в ней зафиксирован ряд сообщений северян по проблемам доступности городской среды для инвалидов.

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