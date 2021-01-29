Центр управления регионом поможет снизить аварийность на дорогах

Общее число дорожно-транспортных происшествий в регионе в 2020 году сократилось на 2,3%, на 3,4% снизилось количество раненых в ДТП, на 5,4% – число ДТП с участием несовершеннолетних, на 21,5% – с участием пьяных водителей.

Однако, как отметил в ходе заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения губернатор Мурманской области Андрей Чибис, не может не вызывать тревогу целый ряд ДТП со смертельным исходом. По словам начальника УГИБДД МВД России по Мурманской области Алексея Тарунина, одной из главных причин гибели людей на дорогах в прошедшем году стала аномально снежная зима. В этой связи Андрей Чибис подчеркнул, что с учётом опыта прошлого года этой зимой власть придаёт ключевое значение своевременной уборке улиц и дорог.

«В текущем году мы увеличим финансирование муниципалитетов на приведение в порядок улиц и дорог, чтобы минимизировать происшествия. И отдельное внимание я прошу уделить качеству содержания дорожного полотна – как в муниципалитетах, так и на дорогах регионального и, конечно, федерального значения. Для этого мы запускаем систему контроля качества уборки дорог. Сейчас она в рамках Центра управления регионом проходит опытное внедрение, к ней уже подключены несколько сотен единиц техники», – сообщил губернатор.

Глава области сделал особый акцент на необходимости в скорейшие сроки интегрировать в систему всю дорожную технику без исключения, чтобы вести мониторинг уборки онлайн и оперативно реагировать на проблемы в любой точке Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2020 году в Мурманской области выполнены все плановые показатели по ремонту автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 26 муниципалитетам были предоставлены субсидии на обеспечение дорожной деятельности, отремонтировано 60 км автотрасс.