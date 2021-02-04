Центр управления регионом поможет специалистам органов власти эффективнее работать с обращениями северян в интернете

Специалисты Центра управления регионом Мурманской области провели первое обучение представителей исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по работе с сообщениями жителей в соцсетях и на портале «Наш Север». Семинар организован по поручению губернатора Андрея Чибиса.

В ходе видеоконференции затронуты проблемные вопросы в работе ответственных специалистов региональной и муниципальных властей с сообщениями северян в соцсетях и на портале «Наш Север». В частности, от чиновников ждут конкретных, четких и простых для восприятия ответов на вопросы пользователей.

«Социальные сети сегодня – это не дань моде, а современное средство коммуникации. Такой канал обратной связи с населением активно использует глава региона. Министерства и ведомства, администрации муниципалитетов тоже завели свои странички в соцсетях. Однако в ряде случаев отмечается определенный формализм в этой работе. Поэтому мы начали рассказывать специалистам о требованиях к ответам на сообщения жителей, основных принципах подготовки размещаемых комментариев. Одна из задач – уйти от языка официальных протоколов», – рассказал руководитель Центра управления регионом Алексей Медведев.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, планируется, что подобные семинары будут проходить постоянно. Кроме того, специалисты ЦУР ведут работу по формированию ключевых показателей эффективности работы муниципальных образований и органов исполнительной власти с обращениями граждан из открытых источников в интернете. По ним каждый месяц будет создаваться сводный рейтинг и предоставляться руководству региона.