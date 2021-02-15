Центр управления регионом проведёт выездной контроль качества отработки обращений северян

С 6 по 12 февраля Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1941 сообщение, поступившее на портал «Наш Север» и в социальных сетях. Об этом сообщила на оперативном совещании в правительстве заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова.

Чаще всего сообщения приходят по теме «Коронавирус» (49%), на втором месте ко количеству обращений блок «Благоустройство» (22%), на третьем ­– «ЖКХ» (14%). Замыкают топ-5 разделы «Мусор/Свалки/ТКО» (2%) и «Социальное обслуживание и защита» (1%).

В теме «Коронавирус» 99% вопросов связаны с вакцинацией. Практически все они касаются записи в лист ожидания на прививку.

В блоке «Благоустройство» чаще всего жители обращали внимание на нарушение правил уборки снега и наледи, что связано с интенсивными снегопадами.

«На сообщения о неубранных территориях местные власти реагируют оперативно и информативно. Администрация города Мурманска и управление дорожного хозяйства сообщают жителям о сроках проведения запланированной уборки во дворах и отчитываются о результатах проделанной работы. В ЗАТО Североморск предлагают ознакомиться с актуальным графиком уборки от снега и наледи», – отметила Александра Никипелова.

В блоке «ЖКХ» чаще всего северяне сигнализировали о наледи и сосульках на кровле. Наибольшее количество сообщений по данной проблеме пришлось на начало недели.

Кроме того, специалисты ЦУРа зафиксировали сообщения о переполненных мусорных контейнерах. Из-за скопившегося снега или припаркованных в неположенном месте автомобилей часто мусоровозы не могут подъехать к накопителям и зонам складирования отходов. В связи с этим Центр управления регионом предложил Региональному оператору по обращению с ТКО фиксировать сообщения о затруднении подъезда к контейнерам на портале «Наш Север» для их оперативной отработки.

Александра Никипелова сообщила о том, что на этой неделе Центр управления регионом проведёт очередную выездную проверку отработки обращений, поступивших в феврале на портал «Наш Север».

«Прошу на следующем оперативном совещании предоставить аналитику выполнения обращений граждан, чтобы мы видели, что проблемы действительно решаются. Принципиально важно, чтобы ЦУР видел и перепроверял, как отрабатываются сообщения», – сказал губернатор Андрей Чибис.