Центр управления регионом в 2021 году работы обработал более 112 тысяч сообщений

Заполярный ЦУР подвёл итоги работы в 2021 году. За 12 месяцев специалисты Центра зафиксировали более 112 тысяч сообщений жителей. В первую пятерку по числу обращений жителей вошли темы «Благоустройство», «ЖКХ», «Дороги», «Здравоохранение» и «Социальное обслуживание».

«Одна из основных задач ЦУР – сократить время реакции органов власти на сообщения граждан и ускорить решение проблем жителей, а также повысить качество ответов», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Количество задержек размещения ответов на сообщения из соцсетей за год уменьшилось с 10 до двух процентов. Срок рассмотрения большинства жалоб сократился в три раза. Среднее время ответа на сигналы жителей к декабрю 2021 года составило 4 часа 39 минут. Специалисты Центра провели обучение для 433 профильных сотрудников региональных органов власти и муниципалитетов по повышению эффективности работы в соцсетях и качества ответов жителям.

Среди решенных при помощи аналитики ЦУР вопросов – субсидирование частных приютов для безнадзорных животных, планирование дорожных ремонтов с учетом мнения жителей и многое другое. По результатам проведенного специалистами Центра управления регионом на портале «Наш Север» опроса, в Мурманской области будет скорректирован порядок оплаты населением отопления по факту.

Платформа ЕЦПУР, действующая на базе мурманского ЦУР, стала финалистом конкурса IT-проектов для бизнеса и госуправления «Цифровые вершины-2021».

Аналитика Центра управления регионом, результаты социологических исследований используются, в том числе, при организации и проведении «прямых линий» с губернатором. Всего в этом году только в соцсетях прямые эфиры с главой региона посмотрели более 400 тысяч северян.