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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.24 15:30

Центр управления регионом: за неделю отмечено снижение числа жалоб по всем тематикам, в том числе и по проблемам с отоплением

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1420 сообщений северян в социальных сетях. Число сообщений снизилось в сравнении с прошлой неделей на 39%. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В топе основных тем: качество или отсутствие отопления, неисправное уличное освещение, ямы на дорогах, здравоохранение, содержание контейнерных площадок.

По областному центру снижение числа сообщений составило 39%. Мурманчане жаловались на проблемы с отоплением, отсутствие освещения и ямах на дорогах.

В Североморске помимо жалоб, связанных с отоплением, пользователи сообщали об недостаточном освещении по дороге к детскому саду №47 и на остановке «Улица Кортик». Жители Заполярного сообщали об отсутствии освещения на улице Космонавтов, во дворе домов №3 и 5 по улице Карла Маркса, а также о необходимости ремонта автодороги Никель – Приречный.

В Ковдорском округе в блоке «ЖКХ» массовые жалобы на холод в квартирах поступили с жилых домов по адресам: Ленина, 8; Кирова, 7/9. Жители Заозерска сообщали о стаях бродячих собак, просили организовать отлов бездомных животных.

Артём Марышев привёл негативные примеры затягивания решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне. Так, жительница Снежногорска пожаловалась на состояние лестницы за домом №8 по улице Стеблина. Администрация ответила, что в августе проведён текущий ремонт этой лестницы, она была в удовлетворительном состоянии, лестницу осмотрят для принятия мер в случае необходимости.

«На фото пользователя видно, что деревянные ступени прогнили, просим коллег не оставлять без внимания этот сигнал, объективно оценить состояние лестницы», – отметил Артём Марышев.

В Североморске жители дома №28 по улице Душенова пожаловались на то, что в подвале прорвана труба, вода бьёт фонтаном. Администрация посоветовала обратиться с письменным заявлением в комитет по развитию городского хозяйства.

Губернатор Андрей Чибис поручил отработать комментарии, которые пользователи оставили под трансляцией оперативного совещания, а также внимательно отнестись к сигналам, поступающим из Североморска, в котором введён режим повышенной готовности из-за сложностей с запуском отопительного сезона.

Руководитель ЦУР отметил и эффективную отработку жалоб, поблагодарив коллег за оперативное решение проблем жителей. В Междуречье и Оленегорске убран строительный мусор, в Ловозере по просьбам местных жителей очищен от мусора сквер.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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