Центр управления регионом запустил совместный проект с экспертами «Школы грамотного потребителя». Первый стрим был организован по вопросам ЖКХ в группе Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте». При подготовке эфира аналитики ЦУР собрали самые популярные сообщения по этой теме. Часть вопросов поступила во время трансляции.

После обращения жителей о протекании грунтовых вод в подвал, зафиксированного ЦУР, эксперты «Школы грамотного потребителя» и специалисты региональной Госжилинспекции проведут выездную проверку в Североморске.

Центр управления регионом планирует продолжить сотрудничество с экспертами проекта и по другим направлениям.