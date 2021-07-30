Мурманская область. Арктика (16+)30.07.21 14:00
Центр управления регионом запустил совместный проект с экспертами «Школы грамотного потребителя»
Центр управления регионом запустил совместный проект с экспертами «Школы грамотного потребителя». Первый стрим был организован по вопросам ЖКХ в группе Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте». При подготовке эфира аналитики ЦУР собрали самые популярные сообщения по этой теме. Часть вопросов поступила во время трансляции.
После обращения жителей о протекании грунтовых вод в подвал, зафиксированного ЦУР, эксперты «Школы грамотного потребителя» и специалисты региональной Госжилинспекции проведут выездную проверку в Североморске.
Центр управления регионом планирует продолжить сотрудничество с экспертами проекта и по другим направлениям.
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