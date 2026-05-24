Центр «ВОИН» ввёл 14 новых летних образовательных программ «Время юных героев»

В Центре «ВОИН» прошёл педагогический совет под руководством директора Дмитрия Шевченко. На нём были утверждены 14 новых образовательных программ для курсантов в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев».

Теперь вместо одной 72-часовой программы «Время юных героев» выстроена многоуровневая система из 14 программ, разделённых по специализациям и степени сложности. У молодых людей появилась возможность в летний период пройти углубленные программы по тактической и огневой подготовке, выживанию и разведке, первой помощи и тактической медицине, управлению FPV-дронами и снайпингу.

«Раньше у нас была одна программа для детских оздоровительных лагерей. Теперь мы значительно увеличили их количество, чтобы ребятам, уже прошедшим базовый курс, было интересно и полезно возвращаться к нам за новыми знаниями. Поэтому при активном участии филиалов, которые подавали свои предложения, мы создали принципиально новую структуру. Теперь у нас есть базовые программы «Время юных героев. 1 уровень» и «Время юных героев. 2 уровень». А также 12 профильных программ со своей специализацией. И по каждой – два уровня сложности. Всего получилось 14 новых программ», – рассказал председатель правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.

Главная цель нововведений – чтобы курсанты последовательно повышали мастерство в выбранном направлении. Благодаря новой системе они смогут осваивать военно-прикладные навыки на протяжении более чем пяти лет, переходя от первого ко второму уровню, углубляя специализацию и приобретая смежные компетенции.

Важно, что вне зависимости от выбранного профиля, в каждую программу включён обязательный блок спортивной подготовки. Курсанты будут участвовать в сдаче спортивных нормативов.

Помимо военно-прикладных навыков, курсанты в ходе смен «Время юных героев» будут изучать историю Кольского края и традиционные духовно-нравственные ценности, участвовать в культурных мероприятиях, смотреть патриотические художественные фильмы в рамках проекта «ВОИН.Кино», встречаться с героями России и ветеранами СВО. На каждой смене запланировано занятие «Вооружённые силы Российской Федерации в Специальной военной операции 2022-2026 гг.», а также открытый турнир по неполной разборке-сборке ММГ АК-12 «Время Калашникова», посвящённый памяти легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.

Летние военно-патриотические смены «Время юных героев» – флагманский проект Центра «ВОИН». В Мурманской области они проводятся на базе Центра гражданского-патриотического воспитания «На Севере – жить!»  в формате практических учебно-тренировочных сборов и военно-спортивных игр и соревнований. В 2026 году на базе центра запланировано проведение пяти таких смен, в которых примут участие порядка 800 школьников и студентов Заполярья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568203/#&gid=1&pid=4

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
