Центр занятости готов к возобновлению работы по временному трудоустройству северян

В Центре занятности населения города Мурманска готовы к началу нового этапа кампании по организации временных общественно полезных работ в Мурманской области, который пройдёт с 1 октября до конца текущего года. Об этом стало известно по итогам встречи вице-губернатора Елены Дягилевой с директором учреждения Романом Антоновым.

Напомним, в целях выполнения поручения губернатора Андрея Чибиса и стабилизации ситуации на региональном рынке труда, повышения доходов населения, оказания дополнительной поддержки работодателям, с мая по август текущего года в Мурманской области было организовано проведение временных общественно полезных работ для несовершеннолетних и безработных граждан.

За четыре месяца, с мая по август, в регионе создано более 1700 дополнительных рабочих мест, на которые были трудоустроены 2344 человека. Заработная плата в месяц за фактически отработанное время составляла порядка 40 тысяч рублей.

«Подчеркну – ранее на это обратил внимание и губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис – временные общественно полезные работы как мера призваны поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, речь идет именно о временном трудоустройстве, – отметила Елена Дягилева. – В некоторых муниципалитетах по итогам летней кампании были случаи, когда северяне настолько хорошо себя проявили, что работодатели в итоге пригласили их к постоянному сотрудничеству».

Как отметила вице-губернатор, именно на Центр занятности в период пандемии легла особая нагрузка.

«Это связано с тем, что, к сожалению, часть активного, трудоспособного населения Мурманской области осталась без работы, – объяснила вице-губернатор. – Могу сказать, что, несмотря на авральный режим работы в совершенно новых для всех условиях, представители учреждения достойно справились с поставленными задачами».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, реализуемые мероприятия по временному трудоустройству северян позволили Мурманской области сдержать уровень регистрируемой безработицы до 2,8% и войти в десятку лучших регионов России по уровню трудоустройства. На 1 сентября данный показатель составил 46%.