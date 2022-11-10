Центр занятости населения Мурманской области приглашает северян на бесплатное обучение в Школе нянь

При поддержке Фонда президентских грантов открыто бесплатное обучение в Школе подготовки нянь-гувернанток для работы в семьях и дошкольных образовательных учреждениях.

На обучение по направлению Центров занятости населения приглашают граждан РФ, в том числе вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также людей, переехавших из Украины. По итогам они получат диплом государственного образца и помощь в организации самозанятости.

По словам сотрудников Центра занятости, обучение в Школе нянь – это возможность получить знания и навыки, которые повысят конкурентоспособность на рынке труда, а также диплом гособразца о дополнительном профессиональном образовании по программе «Методики дошкольного образования. Современные педагогические направления» с квалификацией «Воспитатель дошкольной образовательной организации» по специальности «Няня-гувернантка для работы с детьми».

Все занятия проводят эксперты из Москвы – психологи, врачи, правоведы, специалисты по раннему развитию детей. Во время обучения слушатели получат консультации психологов, рекрутеров, стилистов, юристов, специалистов по адаптации в новой стране для людей, переживших травматические события и желающих вернуться к благополучной жизни с социальной и профессиональной востребованностью. С программой можно ознакомиться на сайте программы.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, обучение прошли уже более 12 тысяч человек. Более 75% выпускников востребованы в профессии и имеют высокий доход. Занятия проводятся в заочном формате. Для обучения необходимо иметь доступ к сети Интернет. Собеседования для заочников также проводится удаленно.

Записаться на обучение можно по ссылке. С отправителем заявки свяжется менеджер и запишет на собеседование. Зачисление на бесплатное обучение происходит по результатам предварительного собеседования и проверок. По итогам приходит письмо или поступает звонок менеджера с зачислением на обучение.

Начало занятий первого курса 14 ноября.

Телефоны для связи: +7 977(531) 78-10; +7 916(252) 23-79; +7 977(689) 59-52.

Фото: https://gov-murman.ru