Центр занятости населения Мурманской области удерживает лидирующие позиции в мониторинге качества клиентского опыта

Успех северного региона обусловлен эффективной работой специалистов центра занятости и применением инновационных методов управления качеством обслуживания граждан и работодателей. Мониторинг проводится ежеквартально Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Объектом исследования является достижение учреждениями службы занятости целевых значений клиентских показателей эффективности (индексов клиентоцентричности), которые оценивают качество работы кадровых центров через призму удовлетворенности клиентов – жителей региона и работодателей.

Для определения уровня клиентоцентричности специалисты кадровых центров проводят масштабный опрос населения по всей стране, в ходе которого выявляются ключевые факторы, важные для посетителей Центров занятости: дружелюбие и партнёрство, полезность обращения в ЦЗН, минимизация усилий клиента, адресность и персонализация, внешний комфорт и удобство. Также оцениваются и объективные данные, такие как наличие зоны с цифровыми сервисами, соответствие кадровых центров бренду «Работа России», состояние помещений и другие важные аспекты.

Все эти данные формируют индекс клиентоцентричности ЦЗН, который может достигать максимальных 100 баллов. Чем выше оценка, тем ближе учреждение к идеалу клиентоориентированного сервиса. В исследовании «Звезда клиентоцентричности» третьего квартала принимали участие 64 региона России, всего оценивалось 1345 кадровых центров. Мурманская область вошла в число лидеров, набрав 82,66 балла и заняла 5 место. Высокий балл подтверждает доверие населения и работодателей к услугам центра, показывает стремление сотрудников обеспечивать клиентам комфортные условия общения и максимальное удовлетворение потребностей обратившихся.

По результатам исследования в четвертом квартале 2024 года Центр занятости населения Мурманской области подтвердил высокий уровень своей деятельности и стал 4-м среди всех регионов страны по итогам всероссийского мониторинга качества клиентского опыта. Тем самым заполярная служба занятости поднялась на ступень выше в итогах исследования «Звезда клиентоцентричности». В этот раз данные для расчета индексов клиентоцентричности предоставили 81 субъект Российской Федерации и 1394 территориальных ЦЗН. Сводный интегральный индекс Мурманской области составил 84,03 балла. Итоги анализа показали, что служба занятости Заполярья уверенно удерживает позиции лидера в стране и входит в число лучших кадровых центров России.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, успех Мурманской службы занятости стал возможен благодаря реализации программы комплексной модернизации службы занятости, завершившейся в нашем регионе в 2023 году. За этот период были введены современные онлайн-сервисы и платформы дистанционного взаимодействия с гражданами и работодателями, значительно повысившие скорость обработки запросов и улучшившие качество предоставляемых услуг.

Теперь жители региона имеют возможность воспользоваться всеми необходимыми услугами бесплатно и удобно, будь то личное посещение центра или удалённое взаимодействие через электронные каналы связи. Благодаря инновационным решениям граждане получили доступ к современным информационным ресурсам и квалифицированной помощи в поиске работы, профессиональной ориентации и повышении квалификации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/