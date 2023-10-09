Центральная библиотека имени Колычева в Кандалакше преобразилась по модельному стандарту

При поддержке нацпроекта «Культура» и регионального плана «На Севере – жить» удалось не только обновить внешний вид и внутреннее пространство библиотеки, но также пополнить фонд востребованными изданиями и приобрести современное мультимедийное оборудование.

Обновленная библиотека станет не только местом для приобретения новых знаний, саморазвития, проведения культурно-просветительских и социально значимых мероприятий, но и пространством-активатором: центром общения и реализации творческих инициатив жителей Кандалакши.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, с 2019 года учреждение носит имя Николая Владимировича Колычева, поэтому деятельность пространства тесно связана с творчеством любимыми многими поэта. После обновления в библиотеке появился тематический Колычевский зал – удобная аудитория с оригинальным дизайном, предназначенная для проведения занятий в малых и средних группах. В зале будут проводиться встречи библиотечных объединений и занятия литературного клуба «Феникс», участником которого являлся когда-то сам Николай Владимирович. Кроме того, на фасаде учреждения появился мурал, изображающий поэта, что позволило библиотеке стать одним из архитектурных объектов, составляющих современный облик города.

Напомним, что библиотека в Кандалакше стала 24-й региональной библиотекой, обновленной по федеральному модельному стандарту. Ранее в этом году распахнули свои двери модернизированные пространства в Мурманске, Коле, Мурмашах и Высоком.

Фото: https://gov-murman.ru