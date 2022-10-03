Центральная детская библиотека Ковдора встречает юбилей в статусе модельной

Центральная детская библиотека Ковдора встречает свой 55-летний юбилей в новом статусе – учреждение преобразилось благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Культура».

В процессе модернизации библиотека стала уникальным пространством для чтения, развития, обучения, отдыха и общения. Ремонтные работы проводились по дизайн-проекту, который был разработан специально для детской библиотеки и отражает краеведческие мотивы. При разработке концепта авторы не забыли и о слогане «Ковдор – столица Гипербореи».

Самым маленьким читателям предложат книги с открывающимися и закрывающимися окошками, книжки-игрушки, виммельбухи. Для более взрослых посетителей в наличии классическая и зарубежная литература, современная проза, фантастика, комиксы, а также книги по популярным играм и фильмам, современная литература по различным отраслям знаний – всего более 2770 экземпляров новой книжной продукции. Также в обновленной библиотеке появился интерактивный стол с обучающими программами и комплексом игр для развития моторики, внимания, воображения.

Среди технического оборудования обновленной библиотеки – планшеты с развивающими играми и книгами с дополненной реальностью. Кроме того, гостей встречает робот, который может подсказать какую почитать книгу и рассказать об истории Ковдора.

Как сообщает региональное Министерство культуры, открытие модельной библиотеки в Ковдоре завершило марафон модернизаций библиотек Кольского Заполярья. Напомним, что теперь в регионе работает 19 учреждений нового поколения, а к концу следующего года их число увеличится до 24.

Фото: https://gov-murman.ru