Центральная детская библиотека Мурманска распахнула двери в статусе модельной

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в столице Кольского Заполярья появилась ещё одна модельная библиотека – 27-я в регионе. При поддержке нацпроекта «Культура» Центральная детская библиотека Мурманска на Беринга, 28 преобразилась внешне, оставаясь при этом «Нескучной библиотекой», любимой многими поколениями северян.

В основе концепции обновлённого пространства – сочетание классической библиотеки с современными электронными технологиями и уютными местами для отдыха. В библиотеке теперь есть книжный зал с зоной для коллективной и индивидуальной работы, событийный залы с медиазоной, «Библиочулан» с голографическим проектором и даже качели в холле библиотеки.

Одно из основных направлений работы библиотеки – краеведение. В новом статусе учреждение будет реализовывать просветительские проекты в рамках программы «Наш край»: проводить литературные фестивали, конкурсы, викторины и массу других познавательно-развлекательных мероприятий. Юные посетители смогут свободно заниматься исследовательской работой и с интересом изучать историю родного края.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Центральная детская библиотека стала седьмым учреждением в Мурманске, обновлённым при федеральной поддержке. Ещё две библиотеки города получили статус муниципальных модельных библиотек – они были обновлены в рамках библиотечной областной программы при поддержке городского бюджета.

«В прошлом году наш регион занимал 1 место в СЗФО и 4 по стране по числу федеральных модельных библиотек, и мы продолжаем сохранять лидерские позиции. Однако библиотеки в Мурманской области обновляются не только при федеральной поддержке. Существует и областная программа, которая развивает учреждения. В библиотеках делаются ремонты, закупаются новые книги и современное оборудование, чтобы учреждения соответствовали модельному стандарту. Сейчас таких региональных модельных библиотек у нас в области восемь, и скоро мы объявим новый конкурс на создание муниципальных модельных учреждений», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/