Центральная детская библиотека в Североморске готовится к модернизации

В рамках национального проекта «Культура» Центральная детская библиотека им.С.В. Михалкова в Североморске получила грант на преобразование по модельному стандарту.

Масштаб планируемых работ и текущее состояние дел оценили заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и министр культуры региона Ольга Обухова.

«Даже сейчас, заходя внутрь, видишь, что в учреждении порядок, здесь с заботой оформлены помещения, есть большой библиотечный фонд. На территории учреждения функционирует небольшой спортивный зал для разгрузки. В 2021 году библиотеке исполнится 65 лет. Юбилей учреждение планирует встретить в обновлённом, современном виде», – отметила Елена Дягилева.

Грант в размере 10 миллионов рублей позволит библиотеке провести ремонт, закупить оригинальную мебель, создать электронную базу данных, пополнить книжный фонд на 2600 экземляров книг для всех возрастов. Библиотека сохранит главное предназначение – обслуживание детей и подростков, но также расширит свои границы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, название библиотеки останется прежним. Именной бренд лег в основу концепции преобразований в учреждении: к примеру, в Центральной детской библиотеке появится паровозик по мотивам «Песенки друзей» Сергея Михалкова, на котором читатели смогут путешествовать по разным станциям.

На непродолжительный период учреждение будет закрыто для посещений. В сентябре 2021 года обновленная Центральная детская библиотека откроется для читателей.