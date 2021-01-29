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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.21 11:30

Центральная городская библиотека Мончегорска приглашает на инклюзивный фестиваль «Творческая феерия»

1 февраля в Мончегорске стартует фестиваль «Творческая феерия». Мероприятие пройдет в рамках Инклюзивной площадки «Открываем мир вместе», которая стала одним из победителей благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норильский никель». Площадка работает в Мончегорске с середины 2020 года и предусматривает создание условий для самореализации и развития творческого потенциала людей с инвалидностью, а также организации их досуга.

Гостей фестиваля ждет цикл выставок творческих работ участников проекта, выполненных в разных техниках и направлениях. Все мероприятия будут проводиться с участием мончегорцев разных социальных групп: молодежи, волонтеров «серебряного» возраста, учащихся школ. По мнению организаторов проекта, фестиваль положительно повлияет на формирование в обществе толерантного, доброжелательного и уважительного отношения к «особым» людям.

Программа рассчитана на весь 2021 год. В рамках фестиваля в Центральной городской библиотеке Мончегорска будет организовано несколько тематических экспозиций. Так, 1 февраля начнет работу выставка «Картины, несущие свет», где будут представлены персональные картины, созданные воспитанниками Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей. С 1 апреля будут демонстрироваться фотографии Мончегорска и окрестностей города, выполненные участниками фотостудии «Творческий рост» из отделения дневного пребывания молодых инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения. А 1 июля начнет работу выставка творческих работ «Творю чудеса своими руками», где будут представлены декоративно-прикладные изделия, выполненные участниками и воспитанниками учреждений, работающих с людьми с инвалидностью.

Как сообщает региональное Министерство культуры, организаторы проведут конкурс фотографий памятных мест Мончегорска «Мончегорск – город милосердный», в рамках которого также будут работать мастерские по фотоделу. Конкурс стартует в апреле, его историческая направленность позволит приобщить участников проекта к одному из главных событий страны – празднованию Дня Победы.

В ходе фестивальных мероприятий жители и гости Мончегорска смогут также принять участие в тематических праздниках. В мае состоится праздник детской улыбки, приуроченный ко Дню защиты детей. Тематическое мероприятие под названием «Проведем День знаний вместе!» пройдет в Центральной городской библиотеке в августе.

Итоги фестиваля подведут в августе на празднике «Творческая феерия», в ходе которого также состоится награждение участников и мастеров декоративно-прикладного творчества. Кроме того, в рамках закрытия фестиваля для участников проекта будет организован показ театральной постановки «Ах, этот праздник», которую представят актеры самодеятельного театра «Открытая книга» Мончегорской местной организации Всероссийского общества слепых.

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