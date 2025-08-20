Состоялось финальное заседание Совета депутатов шестого созыва ЗАТО г. СевероморскМурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.08.25 11:30

Центральный плавательный бассейн в Мурманске готовят к капитальному ремонту

Ежегодно в летний период Центральный плавательный бассейн Мурманска закрывается на проведение технического обслуживания и профилактических работ. В ходе плановых технических работ были выявлены дефекты помещений спортивного объекта, препятствующие его дальнейшей безопасной эксплуатации. Принято решение о закрытии чаши 60-летнего здания плавательного бассейна с целью подготовки её к капитальному ремонту.

Министерством спорта Мурманской области совместно с администрацией города Мурманска и администрациями спортивных школ, в которых открыты отделения по виду спорта «плавание», ведутся работы по перераспределению учебно-тренировочных групп в городские плавательные бассейны. Отметим, что перенос учебно-тренировочных мероприятий и спортивных соревнований в другие бассейны не скажется на качестве подготовки спортсменов и выполнении ими норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации.

Для посетителей Центрального бассейна на сайте регионального Минспорта опубликован перечень плавательных бассейнов, которые выступят альтернативой для посещения жителями на время капитального ремонта 50-метрового Центрального бассейна.

По вопросам аренды спортивного зала в плавательном бассейне необходимо обращаться в приёмную Государственного областного унитарного предприятия «Универсальный спортивно-досуговый центр» по телефону 8 (8152) 42-26-70.

Самый крупный плавательный бассейн за Полярным кругом был открыт в 1966 году. За период работы Центрального плавательного бассейна его посетили более 30 млн человек.

Для помощи посетителям и родителям спортсменов по возникшим вопросам с 19 августа по 2 сентября будет работать колл-центр. Номер колл-центра 8 (800) 250-78-25 (время работы – ежедневно с 9.00 до 18.00).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в текущем году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и плана по реновации ЗАТО в регионе ведутся работы по строительству плавательных бассейнов. Так, осенью в ЗАТО г. Североморск на Площади мужества свои двери для посетителей и спортсменов откроет плавательный бассейн «Североморец». Спортивный объект включает две чаши: большую и малую, тренажерный зал, зал для «сухого плавания» и другими вспомогательными помещениями.

Работа по развитию спортивной инфраструктуры региона будет продолжена.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Больше половины россиян вложились бы в своего работодателя-PRO Валюту (16+)Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»