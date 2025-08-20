Центральный плавательный бассейн в Мурманске готовят к капитальному ремонту

Ежегодно в летний период Центральный плавательный бассейн Мурманска закрывается на проведение технического обслуживания и профилактических работ. В ходе плановых технических работ были выявлены дефекты помещений спортивного объекта, препятствующие его дальнейшей безопасной эксплуатации. Принято решение о закрытии чаши 60-летнего здания плавательного бассейна с целью подготовки её к капитальному ремонту.

Министерством спорта Мурманской области совместно с администрацией города Мурманска и администрациями спортивных школ, в которых открыты отделения по виду спорта «плавание», ведутся работы по перераспределению учебно-тренировочных групп в городские плавательные бассейны. Отметим, что перенос учебно-тренировочных мероприятий и спортивных соревнований в другие бассейны не скажется на качестве подготовки спортсменов и выполнении ими норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации.

Для посетителей Центрального бассейна на сайте регионального Минспорта опубликован перечень плавательных бассейнов, которые выступят альтернативой для посещения жителями на время капитального ремонта 50-метрового Центрального бассейна.

По вопросам аренды спортивного зала в плавательном бассейне необходимо обращаться в приёмную Государственного областного унитарного предприятия «Универсальный спортивно-досуговый центр» по телефону 8 (8152) 42-26-70.

Самый крупный плавательный бассейн за Полярным кругом был открыт в 1966 году. За период работы Центрального плавательного бассейна его посетили более 30 млн человек.

Для помощи посетителям и родителям спортсменов по возникшим вопросам с 19 августа по 2 сентября будет работать колл-центр. Номер колл-центра 8 (800) 250-78-25 (время работы – ежедневно с 9.00 до 18.00).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в текущем году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и плана по реновации ЗАТО в регионе ведутся работы по строительству плавательных бассейнов. Так, осенью в ЗАТО г. Североморск на Площади мужества свои двери для посетителей и спортсменов откроет плавательный бассейн «Североморец». Спортивный объект включает две чаши: большую и малую, тренажерный зал, зал для «сухого плавания» и другими вспомогательными помещениями.

Работа по развитию спортивной инфраструктуры региона будет продолжена.