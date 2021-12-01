Центральный проспект Мурманска украсили новой яркой иллюминацией

В Мурманске установили светодиодные динамические украшения, выполненные по эксклюзивной технологии, которые позволяют создавать объемные 3D-эффекты и инсталляции, не имеющей аналогов в уличных конструкциях в России. Мурманская область первой из регионов страны использовала эту технологию для украшения главного проспекта регионального центра. Проект реализован региональным Министерством градостроительства и благоустройства, оператор проекта – Центр городского развития Мурманской области.

Яркая иллюминация отражает уникальные явления Севера и новогоднюю тематику. Она создает эффектную праздничную среду в городе. Каждый элемент конструкции представляет собой прямоугольный светодиодный экран с возможностью трансляции любого многоцветного видеоряда: поздравлений с городскими праздниками, графических изображений, объявлений для жителей города.

«Особенность конструкций – в их универсальности. Технология позволяет транслировать любое количество визуальных сюжетов с возможностью изменения информации в зависимости от дня недели и времени суток. В преддверии новогоднего сезона перетяжки станут эффектным элементом праздничного оформления, а в дальнейшем могут перепрограммироваться», – рассказали в Центре городского развития Мурманской области.

В основе изделия — легкий алюминиевый каркас, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Высокая плотность пикселей обеспечивает качество и четкость картинки. Поддержка большого количества цветов позволяет создавать впечатляющий визуальный эффект.

Проектирование и монтаж конструкций выполнены группой компаний «Мегаполис» (Санкт-Петербург) из качественных современных материалов и в соответствии со всеми нормами безопасности.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, накануне в центральном сквере у Дворца культуры и народного творчества им.С.М. Кирова установили фигуры мульт-персонажей, которые оснащены кнопкой для включения музыки. Конструкции будут работать с 5 декабря.

1 декабря включили иллюминацию и в сквере возле областного театра кукол. Территорию украшает ель и арка в форме ёлочного шара.