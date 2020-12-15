Центральный стадион Североморска планирует в ближайшие выходные начать сезон массового катания на коньках

Как отметил начальник Спортивного центра г.Североморска филиала ЦСКА Андрей Ссюхин журналистам, начать массовое катание планировалось ещё в первую декаду декабря, но плюсовые температуры буквально «плавили» лёд.

В ожидании хорошего «минуса» сотрудники стадиона не теряли времени даром: обновлено освещение спортивного ядра стадиона, установлены дополнительные светильники, направленные на сам каток, смонтировано заново оборудование на ретрансляцию радио и музыки, очищены подходы к стадиону и дорожки внутри него. За летний период проведён ремонт внутренних помещений - раздевалки, туалетные комнаты, прокат коньков.

Впереди открытие флотского хоккейного сезона, его старт будет дан на центральном стадионе 19 декабря первой игрой турнира на Кубок командующего СФ.

Ещё одно долгожданное спортивное событие ждёт североморцев до конца декабря - открытие нового крытого ледового корта. Поскольку недавно построенный новый корт скорее всего примет большую часть хоккейных игр и тренировок, то у любителей катания на коньках на свежем воздухе появится больше времени для любимого занятия на центральном стадионе.

Напоминаем, что посещение крытого и открытого катков возможно только при соблюдении всех мер безопасности - масочный режим, обработка рук антисептиком, социальная дистанция.