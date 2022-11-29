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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.22 09:30

Центром поддержки установлена связь и сформированы 97% электронных паспортов семей мобилизованных северян и участников СВО

Вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области глава региона Андрей Чибис акцентировал внимание на важности оказания всяческой помощи заполярным семьям участников специальной военной операции.  

«Почти месяц в Мурманской области работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. Открыты 12 отделений в различных муниципалитетах региона. Назначенные кураторы Центра отвечают за межведомственное взаимодействие, так как вопросы могут касаться самых разных сфер. Акцент в работе делается на проактивную поддержку – кураторы сами предлагают возможные меры оказания помощи семьям северян, принимающих участие в СВО», – отметил губернатор.   

Подробно о работе Центра рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.   

Созданный 1 ноября на базе учреждений социальной поддержки населения Центр включает два отдела, Северный и Южный, и охватывает всю область. С семьями работают 23 специалиста.  

«На данный момент выстроены все каналы взаимодействия как между отделениями Центра, так и со всеми ведомствами и администрациями муниципалитетов. Специалистами осуществляется постоянная коммуникация с близкими мобилизованных северян и участников СВО. Сформированы 97% электронных паспортов семей, с которыми установлена связь», – подчеркнул Сергей Мякишев.   

Глава регионального Минсоцтруда отметил, что близким мобилизованных северян и участников СВО предоставляются телефоны кураторов, находящихся в постоянном контакте с семьями. Они отвечают за весь спектр возникающих вопросов: оказание финансовой поддержки, помощь в уходе за несовершеннолетними и пожилыми людьми, юридическая, медицинская и психологическая помощь. Получение обратной связи – обязательный элемент работы: куратор созванивается с членом семьи и подтверждает решение вопроса, а также удовлетворенность его результатом. После подтверждения информация отражается в Социальном паспорте.    

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, адреса и телефоны Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции опубликованы на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области. Но, как подчеркнул Сергей Мякишев, общение с данной категорией северян проходит в проактивном формате.  

«Работа Центра должна постоянно совершенствоваться, в ней недопустимо никакого формализма и бюрократизма. Необходимо нарабатывать новые практики и максимально чутко реагировать на любые проблемы семей мобилизованных северян и участников СВО. Все вопросы могут считаться закрытыми только в случае подтверждения его решения со стороны семьи», – акцентировал глава региона Андрей Чибис.  

 

Фото: https://gov-murman.ru

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