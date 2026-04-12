Центру дополнительного образования Кольского округа – 70 лет

Праздничный концерт и чествование сотрудников учреждения прошли в Кольском центре культуры. От имени областной Думы юбиляров поздравила сенатор РФ Лариса Круглова.

Она отметила, что учреждение прошло долгий путь развития и преобразований, сохранив и преумножив лучшие традиции отечественного дополнительного образования. Сенатор подчеркнула, что сегодня, как и десятки лет назад, юные жители Кольского округа могут развиваться всесторонне под чутким руководством талантливых педагогов, по-настоящему увлеченных своим делом.

Лариса Круглова поблагодарила коллектив учреждения за добросовестный труд, мастерство, творчество, душевную теплоту, а также весомый вклад в развитие дополнительного образования региона, и пожелала дальнейших успехов в работе неиссякаемой энергии и вдохновения.

Напомним, в настоящее время в Центре дополнительного образовании Кольского округа успешно реализуется более 100 дополнительных образовательных программ художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и технической направленности, по которым занимаются свыше 1500 юных жителей округа.

