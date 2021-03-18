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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.21 11:00

Центру поддержки экспорта Мурманской области – два года: 243 компании получили помощь за это время

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) создан в Мурманской области в марте 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Сегодня в Центр поддержки экспорта обращаются как предприниматели с опытом работы только на территории России и имеющие потенциал к выходу на внешние рынки, так и организации, экспортирующие свою продукцию на постоянной основе, готовые расширить рынки сбыта и найти новых контрагентов. Многим компаниям Центр помог адаптироваться к условиям пандемии и выйти на международную онлайн-торговлю», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В ЦПЭ предпринимателям безвозмездно или на условиях выгодного софинансирования помогут создать презентационные материалы на иностранных языках, разработать или модернизировать сайт компании, выйти на электронные торговые площадки, подготовить экспортные контракты и решить многие другие вопросы.

При содействии Центра предприниматели успешно участвуют в международных выставках за рубежом и на территории России: в 2019 году продукция и услуги компаний региона были представлены на выставках в Брюсселе, Санкт-Петербурге, Москве, Циндао, а до закрытия границ в 2020 году – в Мумбаи и Бремене. В результате были заключены международные контракты с новыми заказчиками, расширена география поставок продукции из Мурманской области за рубеж.

«Всего за два года работы помощь получили 243 компании. На сегодня 60 экспортёров региона при нашем содействии заключили внешнеэкономические контракты, а общая сумма договоров составила более 15 млн долларов США», – отметила руководитель Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Участие в бизнес-миссиях, организуемых ЦПЭ, позволяет предпринимателям лично встречаться с потенциальными иностранными покупателями, даёт возможность заключить внешнеторговые контракты в рамках переговоров. В 2019 году состоялись бизнес-миссии в Аланию (Турция) и города Куньмин и Чунцин (Китай).

При поддержке ЦПЭ регион посетили делегации бизнесменов из Финляндии, Норвегии, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и ряда стран Юго-Восточной Азии, перспективы сотрудничества обсуждались на встречах с местными предпринимателями.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономик, за два года сотни представителей регионального бизнеса получили практические знания на семинарах, организованных Центром в Мурманске, Кандалакше, Апатитах и Никеле, а также прошли обучение в Школе экспорта Российского экспортного центра.

 

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