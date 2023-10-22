Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничествеГрядёт увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.10.23 13:00

Центру творчества и досуга города Гаджиево исполнилось 35 лет

С праздничной датой на торжественном мероприятии коллектив учреждения поздравил глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Спикер отметил, что у центра богатая история и замечательные традиции, которые год от года прирастают новыми событиями, достижениями, числом участников и зрителей:

— Здесь созданы все условия для организации досуга детей и взрослых, для реализации их талантов и способностей, для проведения культурно-развлекательных мероприятий, выставок, концертов и праздников, работы клубных формирований самых различных направлений.

Парламентарий поблагодарил работников и ветеранов учреждения за профессионализм, неутомимость в работе и постоянный творческий поиск, пожелал крепкого здоровья и новых профессиональных успехов, вручил награды Мурманской областной Думы.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28761/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в HORECA: аналитика и ключевые инсайты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Антон Кайгородов
19.10.23 15:24
Собственно, на повторном заседании суд отменил решение не найдя состав правонарушения, как и следовало ожидать, справедливость восторжествовала. Выборы прошли и вся эта шумиха сразу стала никому не ну
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Большая афера в маленьком городе». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне не хотят расставаться с монетами-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,4 рубля, евро провалилось почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманске презентовали книгу об истории Кольской атомной электростанции и заглянули в ближайшее будущее-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 и 23 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика