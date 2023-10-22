Центру творчества и досуга города Гаджиево исполнилось 35 лет

С праздничной датой на торжественном мероприятии коллектив учреждения поздравил глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Спикер отметил, что у центра богатая история и замечательные традиции, которые год от года прирастают новыми событиями, достижениями, числом участников и зрителей:

— Здесь созданы все условия для организации досуга детей и взрослых, для реализации их талантов и способностей, для проведения культурно-развлекательных мероприятий, выставок, концертов и праздников, работы клубных формирований самых различных направлений.

Парламентарий поблагодарил работников и ветеранов учреждения за профессионализм, неутомимость в работе и постоянный творческий поиск, пожелал крепкого здоровья и новых профессиональных успехов, вручил награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28761/