Центру управления регионом Мурманской области — 5 лет

10 ноября исполнилось 5 лет со дня создания Центра управления регионом Мурманской области. За это время ЦУР стал ключевым звеном в системе коммуникации между жителями и органами власти, помогая оперативно решать вопросы, с которыми обращаются северяне.

Как сообщил руководитель ЦУР Артём Марышев на оперативном совещании в правительстве региона, с момента открытия специалисты Центра обработали более 525 тысяч сообщений граждан, поступивших из социальных сетей и официальных каналов обратной связи. Благодаря совместной работе ЦУР и органов исполнительной власти доля обращений с нарушенными сроками исполнения снизилась до менее 1%, а среднее время ответа на сообщения в соцсетях сегодня составляет около трёх часов.

При содействии ЦУР в регионе внедрена Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на которую поступило уже свыше 210 тысяч обращений. Этот инструмент стал основным каналом для обратной связи жителей с органами власти — от сообщений о проблемах на улицах до предложений по благоустройству.

За пять лет Центр провёл более 180 социологических исследований, в которых приняли участие около 80 тысяч жителей региона. Эти опросы помогают учитывать мнение людей при принятии управленческих решений, планировании проектов и корректировке текущих программ.

Большое внимание ЦУР уделяет развитию компетенций специалистов в сфере коммуникаций. Совместно с Министерством информационной политики Мурманской области за пять лет проведено более 100 обучающих мероприятий с общим охватом 3,5 тысячи участников — сотрудников органов власти, пресс-секретарей и администраторов официальных пабликов.

Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве с Мурманским арктическим университетом ЦУР помогает готовить молодых специалистов в сфере интернет-коммуникаций, проводя лекции и практические занятия для студентов.

За пять лет работы Центр управления регионом стал важным инструментом взаимодействия власти и общества, позволяющим не только быстро реагировать на запросы северян, но и выстраивать долгосрочную работу по повышению качества жизни в Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556794/#&gid=1&pid=1

