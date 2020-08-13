Центры цифровых компетенций на базе МФЦ откроются в Мурманске

В октябре в Мурманске на базе МФЦ Мурманской области начнут работу два центра цифровых компетенций на десять учебных мест. Их деятельность будет направлена на содействие развития цифровых навыков у населения.

Учебные классы откроются в отделениях МФЦ по Первомайскому и Ленинскому административным округам и будут оборудованы рабочими местами с персональными компьютерами, подключёнными к сети Интернет. На занятиях жители региона, не имеющие доступа к компьютерной технике и не владеющие навыками по работе с электронными ресурсами, смогут ознакомиться с перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в цифровом формате. В новых классах северянам расскажут об электронных операциях, связанных с недвижимостью, оформлением паспортов и загранпаспортов, согласованием квартирных перепланировок. Специалисты МФЦ помогут также пройти все этапы регистрации на портале «Госуслуги» и расскажут, как с помощью учетной записи входить в личные кабинеты сайтов государственных учреждений.

«Компьютерные технологии очень прочно вошли в нашу жизнь, однако многие граждане пока не овладели ими. Открытие центров цифровых компетенций в Мурманске на базе отделений регионального МФЦ поможет мурманчанам не только получить навыки работы за компьютером, но и освоить цифровые услуги государства», – отметил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, опыт открытия центров цифровых компетенций в областном центре в дальнейшем будет тиражирован в других муниципалитетах региона.