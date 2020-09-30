Центры цифровых компетенций на базе МФЦ открылись в Мурманске

Жители Мурманска могут научиться получать государственные, муниципальные и иные услуги МФЦ в электронном формате, а также воспользоваться необходимым для этого оборудованием и программным обеспечением в специальных Центрах цифровых компетенций, которые открылись сегодня в столице Кольского Заполярья. Два учебных класса на 10 учебных мест оборудованы в МФЦ на Хлобыстова, 26 и Щербакова, 26.

Учебные классы оснащены персональными компьютерами, подключёнными к сети Интернет. Обучают желающих специалисты МФЦ в индивидуальном порядке.

Северянам помогут пройти все этапы регистрации на портале «Госуслуги» и сразу подтвердят их личности для возможности полноценно пользоваться сервисом. Гражданам расскажут, как с помощью учётной записи на порте «Госуслуги» войти в личные кабинеты сайтов пенсионного фонда, налоговой инспекции и других.

«Это полезный практический инструмент, который помогает человеку разобраться в информации и получить государственные и муниципальные услуги с экономией времени и средств. Если услуги человек получает через портал, то их стоимость снижается на 30%. Сроки предоставления сокращаются тоже. На сегодняшний день в МФЦ можно получить 174 услуги и ещё 14 услуг будет введено до конца года», – отметила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, северян учат пользоваться услугами по операциям с недвижимостью, оформлению паспортов и загранпаспортов, налоговым операциям, согласованию квартирных перепланировок и многими другими.

«Компьютерные технологии очень прочно вошли в нашу жизнь, однако многие граждане до сих пор не овладели ими. Открытие центров цифровых компетенций в Мурманске на базе отделений регионального МФЦ поможет мурманчанам не только получить навыки работы за компьютером, но и освоить цифровые услуги государства», – сказал министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.