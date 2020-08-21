Центры образования детей в Оленегорске готовы к началу учебного года

В образовательных учреждениях Мурманской области завершается подготовка к новому учебному году. Сегодня вице-губернатор Елена Дягилева совместно с министром образования и науки Анной Головиной и главой города Оленегорск с подведомственной территорией Олегом Самарским посетила ряд организаций Оленегорска, где оценила степень готовности персонала и помещений к началу образовательного процесса.

По итогам знакомства с инфраструктурой Оленегорского горнопромышленного колледжа вице-губернатор отметила, что руководство учреждения уделяет большое внимание обновлению его материально-технической базы.

«Я воспользовалась случаем и пообщалась с руководителем учреждения Олегом Коварским лично, – отметила Елена Дягилева. – Колледж содержится в отличном состоянии, видно, что ремонт был проведен практически во всех помещениях. Администрация этого учебного заведения работает не только со средствами областного бюджета, но и активно наращивает объем внебюджетных поступлений, что говорит о высокой степени хозяйственности руководства».

Как подчеркнула Елена Дягилева, в текущем году на расходы в сфере образования муниципалитету было выделено из областного бюджета порядка 270 млн рублей.

«Бюджет Оленегорска у нас довольно сложный, конечно, мы видим учреждения – понимаем, что и фасадами, и кровлями надо заниматься, – отметила вице-губернатор. – Поэтому буквально месяц назад совместно с губернатором Андреем Чибисом было принято решение о выделении порядка 28 млн на ремонт в тех образовательных учреждениях Оленегорска, где он необходим в первую очередь».

Всего в муниципальном образовании Оленегорск расположено 14 образовательных учреждений. Несколько из них – МБОУ СОШ №4 и МОУ СОШ №13 – вошли в перечень общеобразовательных организаций, где в 2020 году в рамках федерального проекта «Современная школа» (национальный проект «Образование») будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – структурные подразделения, чья деятельность направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, торжественное открытие Центров «Точка роста» запланировано с 1 сентября. Также в сентябре на базе Оленегорского горнопромышленного колледжа заработает детский мини-технопарк «Квантолаб» – площадка, чья деятельность направлена на содействие техническому развитию детей и реализацию научно-технического потенциала молодежи.

«Помещение «Квантолаба» практически готово с точки зрения ремонта, осталось завезти туда специальное оборудование. Объект не вызывает беспокойства, к 1 сентября в Оленегорске появится свой технопарк», – заключила вице-губернатор.