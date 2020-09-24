Центры трудовой адаптации осужденных крайне нуждаются в долгосрочных крупных заказах

В правительстве Мурманской области обсудили вопросы привлечения осужденных к труду. В ходе рабочей встречи заместитель губернатора Дмитрий Филиппов и начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области Дмитрий Тарасов обсудили промежуточные итоги выполнения решений протоколов рабочих совещаний по вопросам взаимодействия государственных и муниципальных учреждений области с учреждениями УФСИН России по Мурманской области.

Взаимодействие осуществляется в рамках рекомендаций комитета Совета Федерации по экономической политике, принятых по итогам парламентских слушаний на тему «Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы».

В рамках встречи рассмотрели достигнутые результаты и требующие проработки вопросы. В частности, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области дополнительно включило организованное на площадках исправительных учреждений производство в список приоритетных групп для предоставления Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив.

Руководитель УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов отметил, что уже есть примеры успешного взаимодействия с государственными и муниципальными заказчиками, частными предпринимателями. Однако центры трудовой адаптации осужденных крайне нуждаются, помимо небольших, в долгосрочных крупных заказах. Это позволит привлекать максимальное число осужденных к оплачиваемому труду.

Благодаря информированию потенциальных работодателей и размещению в территориальных центрах занятости населения соответствующих памяток увеличилось количество обращений по вопросам трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, остаётся актуальным оказание помощи в подборе помещений для создания исправительных центров, а также участков, функционирующих как исправительные центры (УФИЦ), на базе предприятий, готовых обеспечить занятость осужденных и условия их проживания.

В настоящее время также прорабатывается вопрос использования труда осужденных к принудительным работам в сфере переработки твердых бытовых отходов с возможностью создания УФИЦ, в том числе с использованием мобильных модульных конструкций.

Ряд совместных предложений по реализации рекомендаций комитета Совета Федерации по экономической политике будут всесторонне рассмотрены в ходе работы Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области, которое пройдёт в конце сентября 2020 года.