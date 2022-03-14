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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.22 10:15

Центры занятости заработают по новым стандартам

Работодатели смогут подать в центр занятости заявление с просьбой помочь в поиске соискателей в форме электронного документа с использованием единой цифровой платформы. Такой приказ Минтруда вступил в силу 12 марта.

После этого не позднее двух рабочих дней с момента принятия заявления центры занятости направят работодателю перечень подобранных кандидатур и резюме по каждому кандидату.

Также компании получат информацию о порядке согласования даты и времени собеседования и направления в центр занятости сведений о результатах таких переговоров.

Искать работу через единую цифровую платформу смогут и граждане. У соискателей будет право обратиться в центр занятости населения или в МФЦ за содействием в подаче заявления в электронной форме.

А в это время «горячие линии» Роструда перешли на усиленный, круглосуточный режим работы в течение всей недели, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

«Горячие линии» Роструда перешли на усиленный режим работы. Федеральная «горячая линия» — 8-800-707-88-41 — работает круглосуточно, семь дней в неделю. Если вы — сотрудник и вам нужна консультация по вопросам трудового права, набирайте сразу добавочный 1. Региональные «горячие линии» теперь также работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера по местному времени», — говорится в сообщении.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, система консультирования граждан — двухуровневая. Первый уровень — это комментарии, разъяснения, ответы на базовые вопросы, которые можно получить на федеральной горячей линии. Второй уровень — это региональные инспекции. Они также перешли в ежедневный режим работы с 9.00 до 21.00.

Министр отметил, что, если работник намерен подать жалобу и хотел бы проконсультироваться, как это сделать, он может обратиться напрямую на региональную «горячую линию».

В Минтруде добавили, что для контроля за соблюдением прав граждан развернут оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Для профилактики нарушений прав работников региональные госинспекции труда направляют работодателям предостережения о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.

Работникам по-прежнему доступна возможность обратиться с жалобой онлайн, через портал онлайнинспекция.рф.

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