Цены на белокочанную капусту пошли вверх

В магазинах Мурманской области с 7 по 13 декабря текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 5,2%), подсолнечное масло (на 1,6), морковь (на 1,2), пшеничную муку (на 1,0), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,9), стерилизованное питьевое цельное молоко (на 0,7), вермишель (на 0,6), баранину кроме бескостного мяса, мороженую неразделанную рыбу и сахарный песок (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизилась средняя цена на картофель (на 2,7%), пшено (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.