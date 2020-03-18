Цены на бензин на АЗС Мурманской области замерли
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 9 по 15 марта провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 47,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 51,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,41 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48,42 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
53,13 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 47,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 51,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 47,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 52,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
44,59 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
47,75 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
52,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
44,30 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
47,50 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
51,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
44,30 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
47,43 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
52,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 53100 руб./т (увеличение на 500 руб./т); АИ-95 - 54600 руб./т (увеличение на 500 руб./т); Дт/зим - 56400 руб./т (снижение на 200 руб./т).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 58217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 61200 руб./т (изменений не зафиксировано).