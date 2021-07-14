Цены на бензин не кусаются, они просто растут

В Мурманской области индекс потребительских цен на автомобильный бензин на конец II квартала 2021 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 101,4 процента, дизельное топливо – 100,3 процента.

Как сообщает Мурманскстат, на конец II квартала текущего года средняя потребительская цена одного литра бензина марки АИ-92 составила 47 рублей 58 копеек, марки АИ-95 – 50 рублей 61 копейку, марки АИ-98 – 56 рублей 45 копеек, дизельного топлива – 54 рубля 47 копеек.