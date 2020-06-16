Цены на бензин в Мурманской области продолжают расти

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 8 по 14 июня текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 44,35 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 47,35 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет в среднем 51,60 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 45,41 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48, 21 руб. понижение на 0,21 руб. Дт/лет 53,13 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 в среднем 44,90 руб. увеличение на 0,15 руб. АИ-95 в среднем 48,45 руб. увеличение на 0,25 руб. Дт/лет в среднем 51,95 руб. увеличение на 0,25 руб.

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 44,60 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 47,60 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет в среднем 52,15 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 44,95 59 руб. увеличение на 0,36 руб. АИ-95 48,09 руб. увеличение на 0, 34 руб. Дт/лет 52,25 15 руб. увеличение на 0,10 руб.

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 45,40 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48,40 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 52,40 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 44,90 руб. увеличение на 0,60 руб. АИ-95 47,43 руб. увеличение на 01,07 руб. Дт/лет 51,90 руб. изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 55200 руб./т (увеличение на 1500 руб./т); АИ-95 - 56100 руб./т (увеличение на 1600 руб./т); Дт/лет - 54500 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 - 56500 руб./т (увеличение на 2500 руб./т); АИ-95 - 59000руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/лет -55500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т).