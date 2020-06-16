Цены на бензин в Мурманской области продолжают расти
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 8 по 14 июня текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 47,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
в среднем 51,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
45,41 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48, 21 руб.
|
понижение на 0,21 руб.
|
Дт/лет
|
53,13 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,90 руб.
|
увеличение на 0,15 руб.
|
АИ-95
|
в среднем 48,45 руб.
|
увеличение на 0,25 руб.
|
Дт/лет
|
в среднем 51,95 руб.
|
увеличение на 0,25 руб.
У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 47,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
в среднем 52,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
44,95 59 руб.
|
увеличение на 0,36 руб.
|
АИ-95
|
48,09 руб.
|
увеличение на 0, 34 руб.
|
Дт/лет
|
52,25 15 руб.
|
увеличение на 0,10 руб.
У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
52,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
44,90 руб.
|
увеличение на 0,60 руб.
|
АИ-95
|
47,43 руб.
|
увеличение на 01,07 руб.
|
Дт/лет
|
51,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 55200 руб./т (увеличение на 1500 руб./т); АИ-95 - 56100 руб./т (увеличение на 1600 руб./т); Дт/лет - 54500 руб./т (изменений не зафиксировано).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 - 56500 руб./т (увеличение на 2500 руб./т); АИ-95 - 59000руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/лет -55500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т).