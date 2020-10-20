«Кулибинам» преступного мира не удалось перехитрить сотрудников мурманской колонииПенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий на свой счёт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.10.20 10:26

Цены на «чёрное золото» и коронавирус негативно влияют на курс рубля

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на рисках вокруг падения спроса из-за новой волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,1%, до 40,84 доллара за баррель.

Продолжающийся активный рост заражения COVID-19 по всему миру продолжает оказывать негативное влияние на настроения рынка, поскольку новые карантинные меры, вводимые странами с целью предотвратить распространение вируса, влекут за собой серь`зное падение спроса на «чёрное золото». Согласно данным университета Джонса Хопкинса, 19 октября число подтвержденных случаев заражения в мире превысило 40 миллионов.

«С апреля мы стали свидетелями чудесного восстановления спроса на нефть, который сейчас составляет около 92% от уровня, предшествующего пандемии, но ещё рано объявлять об окончании эры падения спроса на нефть из-за COVID-19», — отметила агентству «Рейтер» аналитик «Rystad Energy» Луиз Диксон.

Кроме того, давление на рынки оказали появившиеся в СМИ сообщения о том, что комитет ОПЕК+ на встрече в понедельник не обсуждал изменение планов по сокращениям добычи нефти в рамках сделки.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам вчерашней встречи вынес рекомендации участникам сделки придерживаться её текущих параметров. Планы же на зимний период, который обещает быть более неопределенным, альянс обсудит в ноябре. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объёме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,7549 рубля. По отношению к последней сделке 19 октября доллар вырос на 9 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась почти на 17 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 13,77 копейки и составил 91,5327 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 22,12 копейки.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Комментарий к новости:В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область получит федеральную субсидию на социальные доплаты пенсионерам-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 15 копеек, евро вырос почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Правила техосмотра автомобилей изменились
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика