Цены на «чёрное золото» и коронавирус негативно влияют на курс рубля

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на рисках вокруг падения спроса из-за новой волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,1%, до 40,84 доллара за баррель.

Продолжающийся активный рост заражения COVID-19 по всему миру продолжает оказывать негативное влияние на настроения рынка, поскольку новые карантинные меры, вводимые странами с целью предотвратить распространение вируса, влекут за собой серь`зное падение спроса на «чёрное золото». Согласно данным университета Джонса Хопкинса, 19 октября число подтвержденных случаев заражения в мире превысило 40 миллионов.

«С апреля мы стали свидетелями чудесного восстановления спроса на нефть, который сейчас составляет около 92% от уровня, предшествующего пандемии, но ещё рано объявлять об окончании эры падения спроса на нефть из-за COVID-19», — отметила агентству «Рейтер» аналитик «Rystad Energy» Луиз Диксон.

Кроме того, давление на рынки оказали появившиеся в СМИ сообщения о том, что комитет ОПЕК+ на встрече в понедельник не обсуждал изменение планов по сокращениям добычи нефти в рамках сделки.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам вчерашней встречи вынес рекомендации участникам сделки придерживаться её текущих параметров. Планы же на зимний период, который обещает быть более неопределенным, альянс обсудит в ноябре. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объёме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,7549 рубля. По отношению к последней сделке 19 октября доллар вырос на 9 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась почти на 17 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 13,77 копейки и составил 91,5327 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 22,12 копейки.