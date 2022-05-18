Цены на «чёрное золото» и курс доллара растут

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении её запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, по данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 мая упали на 2,445 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост на 1,533 миллиона баррелей. Позже в среду рынки ждут официальную статистику Минэнерго США по запасам.

Росту котировок «чёрного золота» способствуют и ожидания роста спроса со стороны Китая после заявлений властей страны о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. «Хорошие новости о Китае предлагают более высокий спрос на нефть и рост цен», — сказал газете «Wall Street Journal» аналитик «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

Курс доллара в среду утром растёт по отношению к евро на «ястребиных» комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

Вчера глава Федрезерва Пауэлл заявил, что готов задействовать «более агрессивные» шаги для снижения инфляции в стране, включая дальнейшее повышение процентной ставки. «Инфляция явно слишком высока, и денежно-кредитная политика должна быть изменена для решения этой проблемы», — прокомментировал также представитель ФРС Чарльз Эванс, чьи слова приводит газета «Wall Street Journal».

Повышения учетной ставки позитивно для национальной валюты США.