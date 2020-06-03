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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.20 10:29

Цены на «чёрное золото» идут вверх, доллар и евро продолжают падение

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, Brent торгуется выше 40 долларов впервые с 6 марта на оптимизме вокруг предстоящего заседания ОПЕК+ и перспектив возможного продления действующих сокращений добычи, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают ждать заседание ОПЕК+, которое может быть перенесено с 9-10 июня на 4 июня. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Цены на «чёрное золото» резко выросли в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление экономической деятельности в Китае, в то время как другие страны медленно открываются после ограничений, введенных с целью сдерживать распространение пандемии коронавируса.

«Поскольку меры по борьбе с вирусом продолжают отменяться, мы ожидаем, что спрос будет постепенно восстанавливаться», — отметили аналитики «Capital Economics», чьё мнение приводит агентство «Рейтер». Аналитики также считают, что нефть в конце года может оказаться в «небольшом дефиците, который должен оказать некоторую дополнительную поддержку ценам», - добавил он.

Участники торгов также оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 500 тысяч баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,04 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 68,4441 рубля. По отношению к последней сделке 2 июня доллар снизился на 28,59 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 53,90 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 3,54 копейки и составил 76,7379 рубля. Однако к официальному курсу евро подешевел на 4 копейки.

 

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