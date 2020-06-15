Цены на «чёрное золото» играют не на стороне руля

Цены на нефть снижаются сегодня утром на 2-3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырьё, усилившихся на фоне роста числа зараженных коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.

Всплеск новых случаев коронавируса в США вызвал опасения по поводу второй волны вируса, что в свою очередь окажет существенное влияние на темпы восстановления спроса на топливо.

13 июня, в субботу, было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев.

«Опасения по поводу недавнего всплеска инфекции COVID-19 в США и потенциальной второй волны в настоящее время оказывают давление на нефть», - отметил аналитик «AxiCorp's» Стивен Иннес, чьё мнение приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,4637 рубля. По отношению к последней сделке 11 июня доллар вырос на 26,37 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,34 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 5,19 копейки и составил 79,1481 рубля. Однако к официальному курсу евро подорожал на 62,56 копейки.