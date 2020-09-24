Библиотека - арт-объектПассажиры старше 60 лет смогут оформить билеты в купе со скидкой 40%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.20 10:30

Цены на «чёрное золото» играют против рубля

Цены на нефть в четверг утром снижаются на 1%, - трейдеры опасаются дисбаланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Пессимизм на рынке нефти обусловлен сохраняющимися опасениями за спрос на топливо в свете продолжающегося активного распространения COVID-19.

Спрос на топливо в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, остаётся низким, поскольку пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приводят к снижению количества поездок.

Согласно правительственным данным, на прошлой неделе средний четырехнедельный спрос на бензин составлял 8,5 миллиона баррелей в день — на 9% меньше, чем годом ранее, отмечает агентство «Рейтер».

Что касается предложения, то рынок по-прежнему опасаётся возобновления экспорта из Ливии. Ранее СМИ сообщали, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) стремится к следующей неделе увеличить добычу до 260 тысяч баррелей в сутки.

«Очевидно, это то, в чём рынок нефти сейчас не нуждается», — приводит «Рейтер» мнение аналитика «Commonwealth Bank of Australia» Вивека Дхара.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,0997 рубля.  По отношению к последней сделке 23 сентября доллар подрос на 1,72 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 74,52 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 12 копеек и составил 89,7797 рубля. Тем временем к официальному курсу евро подорожал на 52,89 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире11:00«Уголок потребителя: О шубах Новоторжской ярмарки». Тематическая программа (0+)11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для расчёта НДФЛ на проценты по вкладам будет использоваться новый порядок-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» играют против рубля-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Областная Дума приняла закон о внесении изменений в Устав Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика