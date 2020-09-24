Цены на «чёрное золото» играют против рубля

Цены на нефть в четверг утром снижаются на 1%, - трейдеры опасаются дисбаланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Пессимизм на рынке нефти обусловлен сохраняющимися опасениями за спрос на топливо в свете продолжающегося активного распространения COVID-19.

Спрос на топливо в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, остаётся низким, поскольку пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приводят к снижению количества поездок.

Согласно правительственным данным, на прошлой неделе средний четырехнедельный спрос на бензин составлял 8,5 миллиона баррелей в день — на 9% меньше, чем годом ранее, отмечает агентство «Рейтер».

Что касается предложения, то рынок по-прежнему опасаётся возобновления экспорта из Ливии. Ранее СМИ сообщали, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) стремится к следующей неделе увеличить добычу до 260 тысяч баррелей в сутки.

«Очевидно, это то, в чём рынок нефти сейчас не нуждается», — приводит «Рейтер» мнение аналитика «Commonwealth Bank of Australia» Вивека Дхара.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,0997 рубля. По отношению к последней сделке 23 сентября доллар подрос на 1,72 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 74,52 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 12 копеек и составил 89,7797 рубля. Тем временем к официальному курсу евро подорожал на 52,89 копейки.