Цены на «чёрное золото» колеблются, курсы валют дёргаются

Цены на нефть во вторник утром колеблются между ростом и снижением в ожидании инвесторами заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Ключевым событием недели для нефтяного рынка остаётся заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в четверг, 17 сентября. Инвесторы ожидают, что комитет обсудит соблюдение требований о сокращении добычи, при этом аналитики не ожидают решений о дальнейшем этом сокращении.

Эти ожидания царят на фоне недавнего доклада ОПЕК, в котором альянс полагает, что глобальный спрос на нефть упадет на 9,5 миллиона баррелей в сутки по итогам года, что на 0,4 миллиона баррелей больше прошлого прогноза.

С другой стороны, поддержку котировкам нефти оказывает рост на американских фондовых рынках. Накануне биржи США закрылись ростом в пределах 2% по основным индексам.

«Укрепление фондовых рынков США оказало поддержку, поскольку корреляция между фондовыми и нефтяными рынками в последнее время была высокой», — отметил агентству «Рейтер» генеральный менеджер по исследованиям «Nissan Securities» Хироюки Кикукава.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,9682 рубля. По отношению к последней сделке 14 сентября доллар снизился на 30,43 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 25,34 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 13 копеек и составил 89,1373 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 55,54 копейки.