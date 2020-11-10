Цены на «чёрное золото» коррекционно снижаются

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются, — инвесторы фиксируют прибыль после активных покупок в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Ддекабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,46% — до 39,7 доллара за баррель.

В предыдущий торговый цен нефть подорожала на 6-7%. Оптимизм на фоне появившихся новостей об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 компаниями «Pfizer» и «BioNTech» в одночасье подтолкнул инвесторов к покупкам рисковых активов, в том числе сырьевых.

«Жизнеспособная вакцина однозначно меняет правила игры для нефтяного рынка, где половина спроса обеспечивается перемещением людей», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «JP Morgan». При этом эксперты предупреждают, что для устойчивого роста цен на нефть необходимо устранить текущий дисбаланс спроса и предложения.

Перспективы спроса серьёзно беспокоят рынки, поскольку активный рост случаев коронавируса в США и Европе уже привёл к очередному раунду локдаунов в ряде европейских стран. Трейдеры опасаются, что на подобные меры может пойти и правительство США, которые являются крупнейшим потребителем «чёрного золота» в мире.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,4267 рубля. По отношению к последней сделке 9 ноября доллар подорожал на 14,67 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 52,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 20,29 копейки и составил 90,4029 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Падение составило 1,09 рубля.