Цены на «чёрное золото» начали расти, а рубль продолжил снижение

Мировые цены на нефть в понедельник утром начали расти: инвесторы оценивают перспективы снижения предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, сегодня утром цены на нефть перешли к росту на опасениях снижения предложения этого вида сырья на рынке. Опасения насчёт возможной нехватки нефти поддерживают новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом в республике.

При этом сдерживает рост цен на нефть ряд опасений на тему снижения спроса. Так, например, ужесточение монетарной политики мировыми центробанками может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.

Кроме того, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на «чёрное золото» в свете роста количества заболевших коронавирусом в Китае, что в свою очередь может привести к вводу очередных ограничений на передвижение.

«Что касается энергетики, мы определенно увидим падение спроса к концу этого года и, как следствие, падение цен», — приводит агентство «Блумберг» слова аналитика по сырьевым товарам «Commonwealth Bank of Australia» Вивека Дхара.

Разнонаправленные факторы на рынке в начале рабочей недели не дают заметной динамики стоимости доллара. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром стабильна, инвесторы продолжают оценивать перспективы возможной рецессии в мировой экономике, при этом доходность американских госбондов снижается, свидетельствуют данные торгов. Среди трейдеров сохраняются опасения по поводу возможной рецессии, в частности, в США на фоне ожиданий по увеличению ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Доллар традиционно выступает как более надежный актив, поэтому глобальная неопределенность служит для американской валюты фактором поддержки.

Как сообщает Московская биржа, рубль продолжает терять позиции, однако несколько откатился от утренних минимумов: на старте торгов доллар подскакивал до 56,51 рубля, евро — доходил до 58,9 рубля, обе инвалюты обновили максимум с 20 июня. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.14 мск растёт на 0,93 рубля, до 55,43 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 57,59 рубля.