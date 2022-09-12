Цены на «чёрное золото» находятся под давлением потенциального снижения спроса на нефть, а рубль в начале торгов дешевеет и к доллару, и евро

Нефтяной рынок открыл неделю снижением на фоне ужесточения карантинных ограничений в Китае, усиливших пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо. Участники рынка также оценивают потенциальные последствия введения лимита цен на российскую нефть.

Как пишет 1prime.ru, цены на «чёрное золото» находятся под давлением потенциального снижения спроса на нефть в связи с возможной рецессией мировой экономики. Такой сценарий подкрепляется ужесточением центробанков своей монетарной политики и повышением учётных ставок в борьбе с высокой инфляцией.

Кроме того, число случаев заражения коронавирусов в Китае, крупнейшем импортере нефти, продолжает быть там в центре внимания. Власти страны сохраняют ограничения на передвижение, снижая тем самым потребление бензина.

«Сейчас, похоже, на первый план выходит потенциальная слабость спроса в связи с опасениями рецессии и длительными ограничениями в Китае», — сказал агентству «Блумберг» аналитик по нефти и газу из «RHB Investment Bank Bhd» Шон Лим (Sean Lim).

А в это время рубль в начале торгов понедельника дешевеет и к доллару, и евро. По данным Московской биржи курс доллара в начале торгов понедельника растёт на 45 копеек, до 61,05 рубля, евро — на 1 рубля, до 61,97 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар дешевеет к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной. В центре внимания трейдеров на этой неделе данные об инфляции в США за август, которые будет внимательно оценивать Федеральная резервная система (ФРС) в ходе сентябрьского заседания. Показатель будет обнародован Минтруда США завтра в 15.30 мск.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «The Wall Street Journal», предполагает замедление инфляции в стране в августе до 8% в годовом выражении с июльских 8,5%. Эксперты, однако, считают маловероятным, что даже в случае ослабления августовской инфляции ФРС откажется от очередного подъёма ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, отмечает «Блумберг». На прошлой неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность Федрезерва «действовать решительно», чтобы добиться замедления темпов роста потребительских цен в США.

Более высокие, чем ожидается, темпы инфляции в Штатах вновь подтолкнут доллар к росту, отмечают экономисты.