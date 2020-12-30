Цены на «чёрное золото» не дают курсу рубля продолжить падение

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут, данные Американского института нефти (API) о значительном снижении её запасов в США за неделю позитивны для котировок, свидетельствуют данные торгов. Февральский фьючерс на Brent при этом дорожал на 0,39%, до 51,29 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил о снижении запасов нефти в США за рабочую неделю, закончившуюся 25 декабря, на 4,8 миллиона баррелей.

Продолжает поддерживать котировки нефти и слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) по-прежнему остаётся на минимальном уровне с начала позапрошлого года, опустившись ниже 90 пунктов. Более слабый доллар делает нефть доступнее при её покупке в другой валюте.

«Цены на нефть продолжают получать поддержку от слабого доллара и наконец ночью обрели друга в лице данных о запасах API. Этим утром Американский институт нефти сообщил о более значительном снижении запасов нефти по сравнению с прогнозами за неделю по 25 декабря», — цитирует агентство «Рейтер» мнение старшего стратега по мировым рынкам «Axi» Стивена Иннеса.

Официальные данные Министерства энергетики США о запасах нефти в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 2,6 миллиона баррелей. Эта неделя тем самым может стать третьей подряд, когда происходило снижение запасов, после роста на 15 миллионов баррелей (за неделю по 4 декабря).

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,6583 рубля. По отношению к последней сделке 29 декабря доллар подешевел на 37,92 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта почти не изменилась.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 20,22 копейки и составил 90,4703 рубля. Тем временем к официальному курсу евро подорожал на 26,29 копейки.