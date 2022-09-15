Цены на «чёрное золото» незначительно снижаются, курс рубля в начале торгов дешевеет

Цены на нефть незначительно снижаются на торгах в четверг после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии. Трейдеры следят за ситуацией в Китае, а также оценивают заявление министерства энергетики США относительно планов пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR).

Как сообщает finmarket.ru, власти Чэнду, столицы провинции Сычуань, готовятся смягчить карантинные ограничения в отдельных районах города, в котором проживает 21 млн человек, сообщает агентство «Bloomberg».

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жёстких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Министерство энергетики США заявило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее «Bloomberg» сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.

А в это время курс доллара к другим основным мировым валютам в четверг утром поднимается, рынки продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Данные годовой инфляции в США по итогам августа показали, что рост потребительских цен в стране замедлился слабее ожиданий — до 8,3% с 8,5%, и эта статистика укрепила ожидания более "ястребиной" политики ФРС, что позитивно для доллара.

После выхода данных об инфляции некоторые эксперты стали закладывать повышение учётной ставки ФРС сразу на 1 процентный пункт. По данным CME Group, такую вероятность закладывают 30% экспертов, остальные продолжают ожидать повышения на 0,75 п.п. «Инвесторы остаются очень осторожны по поводу возможности чрезмерного монетарного ужесточения в США», — приводит агентство «Франс Пресс» мнение аналитиков «Okasan Online Securities».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов дешевеет к инвалютам бивалютной корзины ЦБ, которые пробили отметку в 60 рублей. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск растёт на 30 копеек, до 60,18 рубля, евро — на 9 копеек, до 60,05 рубля. Курс юаня увеличивается на 1 копейку, до 8,60 рубля.