Цены на «чёрное золото» опускаются, курс доллара слабо меняется по отношению к другим основным валютам

Цены на нефть опускаются в четверг на информации газеты «Financial Times» о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций. «Саудовская Аравия осознает риски и понимает, что не в её интересах терять контроль за ценами на нефть», - сообщил источник «FT».

Как пишет finmarket.ru, эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили «Интерфаксу» источники. В учёт прогноза брались инфляция, российско-украинский конфликт, пандемия COVID-19 в Азии, высвобождение стратегических запасов странами-потребителями и другие факторы.

В четверг состоится сначала встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а затем - полноформатная министерская встреча.

Один из источников «FT» отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о своём намерении увеличить добычу на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

«Возможные темпы снижения цен на нефть будут зависеть от того, насколько крупный объём резервных мощностей смогут задействовать страны ОПЕК, без того чтобы полностью повернуться спиной к России», - говорит управляющий партнер «SPI Asset Management» Стивен Иннес, слова которого приводит агентство «Bloomberg».

Курс доллара в четверг утром слабо меняется по отношению к другим основным валютам в преддверии статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. В четверг валютные инвесторы находятся в ожидании данных о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 мая. Аналитики предполагают, что показатель сохранился на уровне предыдущей недели в 210 тысяч заявок. Кроме того, небольшому снижению курса американской валюты способствует доходность десятилетних гособлигаций США, которая снижается до 2,915% с уровня предыдущего закрытия в 2,931%.

А в это время курс доллара в начале торгов четверга снижается к российскому рублю на 29 копеек — до 60,99 рубля, евро — на 49 копеек, до 63,88 рубля, сообщает Московская биржа.